Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 123 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась в 18:00 28 февраля.

123 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов россияне запустили из районов Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Около 70 из них составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 1 марта противовоздушная оборона сбила/подавила 110 вражеских дронов.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на семи локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на четырех локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 467-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

