Сегодня, 1 марта, российские оккупанты из артиллерии атаковали один из жилых массивов Херсона.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура и начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Обстрел Херсона 1 марта: что известно

Артиллерийский обстрел Корабельного района произошел около 13:30.

По словам Ярослава Шанько, в результате вражеской атаки во дворе многоквартирного дома погибли две женщины почтенного возраста. Их личные данные устанавливаются. Еще два человека получили тяжелые ранения: 85-летняя женщина и 63-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.

Позже глава МВА сообщил, что раненые мужчина и женщина скончались в больнице, их ранения оказались смертельными.

— Очередной обстрел со стороны российских оккупационных войск унес жизни сразу четырех человек, — сказал Ярослав Шанько.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Херсонская областная прокуратура

