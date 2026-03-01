Росіяни з артилерії обстріляли Херсон: загинули четверо людей
- 1 березня російські окупанти обстріляли житловий масив у Корабельному районі Херсона.
- У дворі багатоквартирного будинку загинули дві жінки.
- Ще двоє людей — 85-річна жінка та 63-річний чоловік — дістали тяжкі поранення.
Сьогодні, 1 березня, російські окупанти з артилерії атакували один із житлових масивів Херсона.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура та начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Обстріл Херсона 1 березня: що відомо
Артилерійський обстріл Корабельного району стався близько 13:30.
За словами Ярослава Шанька, внаслідок ворожої атаки у дворі багатоквартирного будинку загинуло двоє жінок поважного віку. Їхні персональні дані встановлюються. Ще двоє людей дістали тяжкі поранення: 85-річна жінка та 63-річний чоловік. У них діагностовані мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення.
Пізніше очільник МВА повідомив, що поранені чоловік та жінка померли у лікарні, їхні поранення виявилися смертельними.
— Черговий обстріл з боку російських окупаційних військ забрав життя одразу чотирьох людей, — сказав Ярослав Шанько.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом учинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Вранці 21 лютого росіяни вдарили дроном по маршрутці приміського сполучення у Херсоні. Постраждав водій.
Вночі 8 лютого російські війська атакували Херсон із реактивних систем залпового вогню. Зранку ворог знову відкрив вогонь по місту, збільшивши кількість поранених. Внаслідок ударів постраждали вісім людей — це жінки віком від 44 до 86 років.
Фото: Херсонська обласна прокуратура