Сьогодні, 1 березня, російські окупанти з артилерії атакували один із житлових масивів Херсона.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура та начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Обстріл Херсона 1 березня: що відомо

Артилерійський обстріл Корабельного району стався близько 13:30.

За словами Ярослава Шанька, внаслідок ворожої атаки у дворі багатоквартирного будинку загинуло двоє жінок поважного віку. Їхні персональні дані встановлюються. Ще двоє людей дістали тяжкі поранення: 85-річна жінка та 63-річний чоловік. У них діагностовані мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення.

Пізніше очільник МВА повідомив, що поранені чоловік та жінка померли у лікарні, їхні поранення виявилися смертельними.

— Черговий обстріл з боку російських окупаційних військ забрав життя одразу чотирьох людей, — сказав Ярослав Шанько.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом учинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вранці 21 лютого росіяни вдарили дроном по маршрутці приміського сполучення у Херсоні. Постраждав водій.

Вночі 8 лютого російські війська атакували Херсон із реактивних систем залпового вогню. Зранку ворог знову відкрив вогонь по місту, збільшивши кількість поранених. Внаслідок ударів постраждали вісім людей — це жінки віком від 44 до 86 років.

