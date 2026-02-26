Поражены РЛС и другие объекты оккупантов в Крыму и на ВОТ Запорожской, Донецкой областей.

В Крыму и на ВОТ поражены РЛС и другие объекты оккупантов

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, с целью снижения наступательного потенциала российского агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить эффективные огневые удары по вражеским целям как на оккупированных украинских территориях, так и на территории РФ.

Так, в ночь на 26 февраля 2026 года в Джанкое, что на временно оккупированной территории АР Крым, украинскими подразделениями были поражены радиолокационная станция П-18 Терек и радиолокационная система РСП-6М2. По результатам объективного контроля зафиксировано поражение целей.

Сейчас смотрят

Накануне было нанесено прицельное поражение по складу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункту управления БпЛА в районе Полтавки (ВОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области.

Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в районе н.п. Ясное Солнце Брянской области РФ.

Потери оккупантов и масштабы разрушений уточняются.

Также в контексте предыдущих мероприятий Генштаб ВСУ сообщает, что после поражения Нефтегорского ГПЗ в Нефтегорске Самарской области 21 февраля 2026 года, подтверждено повреждение электроочистительной установки, двух установок стабилизации газового конденсата и двух вертикальных резервуаров с последующей утечкой нефтепродуктов.

Кроме того, подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля 2026 года ракетного завода в Воткинске (Удмуртия).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.