Враг атаковал Комышуваху Запорожского района управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Комышуваху 2 марта: что известно

В результате атаки на Комышуваху разрушен жилой дом. Взрывной волной и обломками также повреждены соседние здания.

На данный момент известно, что во время атаки на Комышуваху 2 марта ранения получили две девочки в возрасте 9 и 15 лет. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы, специалисты фиксируют последствия очередного военного преступления РФ против мирного населения.

Последствия атаки на Комышуваху Запорожского района уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.

Фото: Запорожская ОГА

