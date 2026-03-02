Атака на Комышуваху: разрушенный дом, раненые дети
Враг атаковал Комышуваху Запорожского района управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Комышуваху 2 марта: что известно
В результате атаки на Комышуваху разрушен жилой дом. Взрывной волной и обломками также повреждены соседние здания.
На данный момент известно, что во время атаки на Комышуваху 2 марта ранения получили две девочки в возрасте 9 и 15 лет. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
На месте работают экстренные службы, специалисты фиксируют последствия очередного военного преступления РФ против мирного населения.
Последствия атаки на Комышуваху Запорожского района уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.
Фото: Запорожская ОГА