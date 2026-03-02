Атака на Комишуваху: зруйнований будинок, поранені діти
Ворог атакував Комишуваху Запорізького району керованими авіабомбами.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака на Комишуваху 2 березня: що відомо
Внаслідок атаки на Комишуваху зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено сусідні будівлі.
Наразі відомо, що під час атаки на Комишуваху 2 березня поранення дістали двоє дівчаток віком 9 та 15 років. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.
На місці працюють екстрені служби, фахівці фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.
Наслідки атаки на Комишуваху Запорізького району уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.
Фото: Запорізька ОВА