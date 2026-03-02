Ворог атакував Комишуваху Запорізького району керованими авіабомбами.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Комишуваху 2 березня: що відомо

Внаслідок атаки на Комишуваху зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено сусідні будівлі.

Наразі відомо, що під час атаки на Комишуваху 2 березня поранення дістали двоє дівчаток віком 9 та 15 років. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби, фахівці фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Наслідки атаки на Комишуваху Запорізького району уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.

Фото: Запорізька ОВА

