Взрывы в Кривом Роге: повреждено предприятие, возникли пожары
Взрывы в Кривом Роге прогремели утром 2 марта.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Кривом Роге 2 марта: что известно
По информации областных властей, в результате взрыва в Кривом Роге повреждено предприятие. На объекте возникло несколько очагов возгорания.
Сейчас на месте взрыва работают подразделения ГСЧС. Спасатели ликвидируют последствия пожаров и проводят первоочередные работы.
По предварительным данным, погибших и раненых нет.
По уточненной информации, кроме Кривого Рога враг атаковал и Апостолово Криворожского района. Там повреждено транспортное предприятие.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.