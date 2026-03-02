Взрывы в Кривом Роге прогремели утром 2 марта.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Кривом Роге 2 марта: что известно

По информации областных властей, в результате взрыва в Кривом Роге повреждено предприятие. На объекте возникло несколько очагов возгорания.

Сейчас на месте взрыва работают подразделения ГСЧС. Спасатели ликвидируют последствия пожаров и проводят первоочередные работы.

По предварительным данным, погибших и раненых нет.

По уточненной информации, кроме Кривого Рога враг атаковал и Апостолово Криворожского района. Там повреждено транспортное предприятие.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1468-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

