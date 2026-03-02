Вибухи у Кривому Розі: пошкоджене підприємство, виникли пожежі
Вибухи у Кривому Розі прогриміли на ранок 2 березня.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи у Кривому Розі 2 березня: що відомо
За інформацією обласної влади, внаслідок вибуху у Кривому Розі пошкоджено підприємство. На об’єкті виникли кілька осередків займання.
Наразі на місці вибуху працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж та проводять першочергові роботи.
За попередніми даними, загиблих і поранених немає.
За уточненою інформацією, окрім Кривого Рогу ворог атакував й Апостолове Криворізького району. Там пошкоджено транспортне підприємство.
Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.