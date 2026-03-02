Вибухи у Кривому Розі прогриміли на ранок 2 березня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Кривому Розі 2 березня: що відомо

За інформацією обласної влади, внаслідок вибуху у Кривому Розі пошкоджено підприємство. На об’єкті виникли кілька осередків займання.

Наразі на місці вибуху працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують наслідки пожеж та проводять першочергові роботи.

За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

За уточненою інформацією, окрім Кривого Рогу ворог атакував й Апостолове Криворізького району. Там пошкоджено транспортне підприємство.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

