Ночная атака дронов на Одесскую область: РФ нанесла удар по порту, есть разрушения
В ночь на 3 марта российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Министерство развития общин.
Атака на Одесскую область 3 марта: что известно
В результате ночной атаки были повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры Одесской области.
На территории порта поврежден склад сухих грузов, дорожные контейнеры, отдельные сооружения и административные здания, где выбиты стекла.
Взрывной волной повреждены офисные помещения компаний, работающих в портовой зоне.
Также зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах порта.
На отдельных участках возникли возгорания, которые были оперативно ликвидированы силами предприятий.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1469-е сутки.
Фото: Министерство развития общин