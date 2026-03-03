В ночь на 3 марта российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Министерство развития общин.

Атака на Одесскую область 3 марта: что известно

В результате ночной атаки были повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры Одесской области.

На территории порта поврежден склад сухих грузов, дорожные контейнеры, отдельные сооружения и административные здания, где выбиты стекла.

Взрывной волной повреждены офисные помещения компаний, работающих в портовой зоне.

Также зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах порта.

На отдельных участках возникли возгорания, которые были оперативно ликвидированы силами предприятий.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1469-е сутки.

Фото: Министерство развития общин

