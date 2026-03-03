У ніч проти 3 березня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Міністерство розвитку громад та територій України.

Атака на Одеську область 3 березня: що відомо

Унаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень об’єкти портової та транспортної інфраструктури Одещини.

Зараз дивляться

На території порту пошкоджено склад сухих вантажів, дорожні контейнери, окремі споруди та адміністративні будівлі, де вибито скління.

Вибуховою хвилею пошкоджено офісні приміщення компаній, що працюють у портовій зоні.

Також зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури в межах порту.

На окремих ділянках виникли займання, які були оперативно ліквідовані силами підприємств.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1469-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Міністерство розвитку громад

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.