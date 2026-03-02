В понедельник, 2 марта, часть Львова осталась без водоснабжения из-за несанкционированных работ частной техники на участке магистрального водопровода в Домажире.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Часть Львова без воды 2 марта: что известно

— Авария не связана с работой городских служб или состоянием водопроводных сетей, — написал он.

На месте происшествия работают аварийные бригады. Ликвидация последствий продолжается без перерывов. Работы планируют завершить в течение ночи, чтобы восстановить водоснабжение как можно быстрее.

Для жителей организован подвоз воды автоцистернами и через специально установленные емкости для наполнения.

Город обратился к правоохранителям из-за повреждения критической инфраструктуры частной техникой. На месте продолжаются следственные действия.

Во Львовводоканале сообщили, что из-за сложности аварийной ситуации пока невозможно определить точное время восстановления водоснабжения.

По предварительным оценкам, ликвидация аварии может занять ориентировочно 24 часа. После завершения ремонтных работ понадобится дополнительное время для заполнения магистрального водопровода и постепенного восстановления подачи воды потребителям.

Водоснабжение полностью прекращено на 117 улицах Львова (3 376 домов), а также в прилегающих населенных пунктах.

Напомним, в июне во Львове провели ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей.

Во время испытаний без горячей воды оставались Шевченковский, Франковский, Сыховский и частично Лычаковский районы города.

Фото: Андрей Садовый

