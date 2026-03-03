В Україні правоохоронці викрили три родини, які під виглядом надання езотеричних та “ворожильних” послуг систематично ошукували громадян.

В Україні псевдоворожки ошукали громадян на сотні тисяч грн

За даними Кіберполіція України, зловмисники переконували клієнтів у нібито загрозах та вимагали гроші за “обряди”, завдавши збитків майже на 1,4 млн грн.

Потерпілі оформлювали кредити або віддавали останні заощадження, коштовності та навіть оформлювали кредити. Серед ошуканих є військовослужбовці ЗСУ, а також дружина загиблого захисника, яка перерахувала гроші з отриманої державної виплати.

Організаторкою схеми виявилася 50-річна жителька Черкащини, яка залучила до оборудки родичів і знайомих. Шахраї діяли через спеціально створені сайти, месенджери та телефонний зв’язок, активно просуваючи свої “послуги” за допомогою онлайн-реклами.

Під час обшуків у Черкаській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили готівку, техніку, банківські картки, зброю та інші речові докази.

Трьом учасникам оголошено підозру за статтею про шахрайство. Організаторку групи та її найбільш активну спільницю затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Стосовно ще одного підозрюваного питання щодо запобіжного заходу вирішується.

Слідство триває, встановлюються можливі спільники.

