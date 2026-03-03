В Україні правоохоронці викрили три родини, які під виглядом надання езотеричних та “ворожильних” послуг систематично ошукували громадян.

За даними Кіберполіція України, зловмисники переконували клієнтів у нібито загрозах та вимагали гроші за “обряди”, завдавши збитків майже на 1,4 млн грн.

Потерпілі оформлювали кредити або віддавали останні заощадження, коштовності та навіть оформлювали кредити. Серед ошуканих є військовослужбовці ЗСУ, а також дружина загиблого захисника, яка перерахувала гроші з отриманої державної виплати.

Організаторкою схеми виявилася 50-річна жителька Черкащини, яка залучила до оборудки родичів і знайомих. Шахраї діяли через спеціально створені сайти, месенджери та телефонний зв’язок, активно просуваючи свої “послуги” за допомогою онлайн-реклами.

Під час обшуків у Черкаській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили готівку, техніку, банківські картки, зброю та інші речові докази.

в україні викрито схему ворожок-шахраїв
Фото: Нацполіція України
Трьом учасникам оголошено підозру за статтею про шахрайство.  Організаторку групи та її найбільш активну спільницю затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Стосовно ще одного підозрюваного питання щодо запобіжного заходу вирішується.

Слідство триває, встановлюються можливі спільники.

