Дрон РФ атакував поїзд у Миколаєві: поранено працівника Укрзалізниці
Уранці 4 березня армія РФ здійснила атаку на поїзд у Миколаєві.
Про наслідки ударів повідомили міський голова Олександр Сєнкевич, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Атака на поїзд у Миколаєві 4 березня: що відомо
За даними влади, російські дрони атакували місто вранці, коли люди прямували на роботу та навчання.
Унаслідок вибухів у Миколаєві 4 березня пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, також виникла пожежа.
Легкі поранення дістав чоловік, його госпіталізували до лікарні.
Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, поранений — працівник Укрзалізниці.
За його інформацією, російський безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.
Наразі на місці атаки на поїзд у Миколаєві працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Також проводиться обстеження житлового сектору — станом на цей момент пошкоджень там не зафіксовано.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 470-ту добу.
Фото: Олексій Кулеба