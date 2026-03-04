Уранці 4 березня армія РФ здійснила атаку на поїзд у Миколаєві.

Про наслідки ударів повідомили міський голова Олександр Сєнкевич, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Атака на поїзд у Миколаєві 4 березня: що відомо

За даними влади, російські дрони атакували місто вранці, коли люди прямували на роботу та навчання.

Унаслідок вибухів у Миколаєві 4 березня пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, також виникла пожежа.

Легкі поранення дістав чоловік, його госпіталізували до лікарні.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, поранений — працівник Укрзалізниці.

За його інформацією, російський безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.

Наразі на місці атаки на поїзд у Миколаєві працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Також проводиться обстеження житлового сектору — станом на цей момент пошкоджень там не зафіксовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олексій Кулеба

