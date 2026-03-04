Российские войска атаковали Славянск Донецкой области вечером 3 марта.

Об этом 4 марта сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Атака на Славянск 3 марта: что известно

По словам Ляха, авиаудар произошел около 22:40. Оккупанты сбросили на город три авиабомбы ФАБ-250, которые попали в частную застройку.

В результате атаки на Славянск повреждены по меньшей мере 63 частных дома, три из них разрушены полностью.

Под завалами одного из домов погиб мужчина. Его тело спасатели деблокировали во время разбора разрушений.

Также сообщается о двух раненых.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

