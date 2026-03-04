Російські війська атакували Слов’янськ Донецької області ввечері 3 березня.

Про це 4 березня повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака на Слов’янськ 3 березня: що відомо

За словами Ляха, авіаудар стався близько 22:40. Окупанти скинули на місто три авіабомби ФАБ-250, які влучили у приватну забудову.

Унаслідок атаки на Слов’янськ пошкоджено щонайменше 63 приватні будинки, три з них зруйновані повністю.

Під завалами одного з будинків загинув чоловік. Його тіло рятувальники деблокували під час розбору руйнувань.

Також повідомляється про двох поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

