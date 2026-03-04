Взрыв в Харькове прогремел вечером 3 марта в Основянском районе города.

Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области.

Взрыв в Харькове: что известно

По предварительным данным, взрыв в Харькове произошел около 21:00 рядом с подъездом многоквартирного жилого дома.

В результате детонации неустановленного предмета мужчина 1980 года рождения погиб на месте.

Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Предварительно, одной из основных версий рассматривают несчастный случай.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

