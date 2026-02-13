Полиция Киева задержала мужчину, который ночью в квартире взорвал гранату, в результате чего один человек погиб, еще двое травмированы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Взрыв гранаты в квартире Киева

Инцидент произошел около 02:00 часов в Оболонском районе Киева.

Предварительно установлено, что 29-летний военнослужащий, находящийся в СОЧ (самовольное оставление части, – Ред.), пришел в гости к своему товарищу, где компания из семи человек распивала алкогольные напитки.

Впоследствии возник конфликт, и военный взорвал на кухне гранату Ф-1, в результате чего 45-летний владелец квартиры погиб на месте происшествия, еще одного гостя — местного жителя 36 лет — с ранениями госпитализировали в больницу.

Патрульные полицейские и оперативники, прибывшие на место инцидента, задержали злоумышленника. У него осколочные ранения ноги. Он тоже в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей.

Начато уголовное производство по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

В ноябре 2025 года в Самборском районе Львовской области 37-летний местный житель взорвал гранату возле полицейских. Правоохранители остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения.

