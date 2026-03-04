Вибух у Харкові пролунав ввечері 3 березня в Основ’янському районі міста.

Про це повідомили в Національній поліції Харківської області.

Вибух у Харкові: що відомо

За попередніми даними, вибух у Харкові стався близько 21:00 поряд із під’їздом багатоквартирного житлового будинку.

Унаслідок детонації невстановленого предмета чоловік 1980 року народження загинув на місці.

Його дружина, 1982 року народження, дістала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу.

На місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Попередньо однією з основних версій розглядають нещасний випадок.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України.

