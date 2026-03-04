Мощные взрывы в Николаеве прогремели в среду, 4 марта. Российские войска пытались атаковать город.

Взрывы в Николаеве 4 марта: какие последствия

Информацию о мощных взрывах в Николаеве подтвердили украинские журналисты с места происшествия.

Утром 4 марта глава ОВА Виталий Ким сообщил, что Николаев атаковали ударными беспилотниками Shahed, в результате чего поврежден объект транспортной инфраструктуры и вспыхнул пожар.

По его словам, легкие ранения получил мужчина, которого госпитализировали в больницу.

Кроме этого, в Николаеве в результате повторной атаки Shahed загорелся утеплитель жилого дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

