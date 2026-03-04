Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
1 хв.
Вибухи в Миколаєві: ЗСУ фіксували швидкісну ціль
Потужні вибухи у Миколаєві пролунали у середу, 4 березня. Російські війська намагалися атакувати місто.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Доповнюється…
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.