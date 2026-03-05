Повреждена инфраструктура, бушевали пожары — ОВА о массированной атаке на Кривой Рог
Российские войска массированно атаковали Кривой Рог 5 марта.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Кривой Рог 5 марта: что известно
По словам главы области, Кривой Рог атаковали российские беспилотники.
В результате ударов в городе вспыхнули пожары. Также зафиксировано повреждение инфраструктуры.
В настоящее время уточняются масштабы разрушений и другие последствия атаки.
Другие атаки на Днепропетровскую область 5 марта
В эти же сутки российские войска наносили удары по нескольким районам области, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
В городе Верховцево Каменского района в результате удара повреждена транспортная инфраструктура.
Ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 45 лет. Их состояние нетяжелое — они будут лечиться дома.
В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская община.
Там загорелся разрушенный частный дом, еще два дома и здание пожарной части получили повреждения.
Также обстрелам подверглись Никополь и Покровская община Никопольского района. Там поврежден жилой дом.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.