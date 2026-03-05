Російські війська масовано атакували Кривий Ріг 5 березня.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Кривий Ріг 5 березня: що відомо

За словами очільника області, Кривий Ріг атакували російські безпілотники.

Зараз дивляться

Унаслідок ударів у місті спалахнули пожежі. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Наразі уточнюються масштаби руйнувань та інші наслідки атаки.

Інші атаки на Дніпропетровщину 5 березня

Цієї ж доби російські війська били по кількох районах області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

У місті Верхівцеве Кам’янського району внаслідок удару пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Поранення дістали двоє чоловіків віком 38 та 45 років. Їхній стан неважкий — вони лікуватимуться вдома.

У Синельниківському районі під ударом опинилася Покровська громада.

Там зайнявся зруйнований приватний будинок, ще два будинки та будівля пожежної частини зазнали пошкоджень.

Також обстрілів зазнали Нікополь та Покровська громада Нікопольського району. Там пошкоджено житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.