В ночь на 5 марта российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.

Между тем во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, в России из-за угрозы атак БпЛА ввели план Ковер сразу в десяти аэропортах, а президент США Дональд Трамп высоко оценил ход войны против Ирана.

О главных событиях ночи и утра 4 марта — читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Одесскую область

Ночью российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.

В результате удара произошло возгорание на территории недействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома. Также частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание и поврежден гражданский транспорт.

Пожары, возникшие в результате атаки, спасатели оперативно ликвидировали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, вечером 4 марта в акватории Черного моря российский беспилотник попал в гражданское судно под флагом Панамы, которое выходило из порта Черноморска.

Судно перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа.

Пострадавшим оказали помощь, также была проведена эвакуация людей.

Взрывы в Севастополе

Поздно вечером 4 марта взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе.

Местные жители сообщали о нескольких мощных взрывах. Один из них был слышен в районе военного аэродрома Бельбек.

Подконтрольный России губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работала противовоздушная оборона.

По его словам, российские военные якобы сбили пять воздушных целей.

В Минобороны РФ также заявили, что их ПВО якобы уничтожила 25 беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями.

Независимого подтверждения этой информации пока нет.

План Ковер в российских аэропортах

В России сразу в десяти аэропортах ввели специальный режим Ковер.

Его ввели в аэропортах Владикавказа, Краснодара, Грозного, Магаса, Пензы, Саратова, Волгограда, Сочи, Ульяновска и Самары.

Этот режим применяется в случае угрозы атаки беспилотников или появления неизвестных объектов в воздушном пространстве.

Он предусматривает немедленную посадку гражданских самолетов или временное закрытие аэропортов.

По данным российских пабликов, причиной могла стать атака на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании Роснефть.

Зеленский: Украина может помочь Ближнему Востоку

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь странам Ближнего Востока защититься от атак иранских дронов.

По его словам, Украина имеет уникальный опыт противодействия беспилотникам Shahed, которые активно использует Россия.

Глава государства сообщил, что уже провел беседы с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании и Бахрейна, а также планирует переговоры с руководством Кувейта.

Украинские эксперты могут работать непосредственно в регионе и помогать партнерам усиливать защиту гражданского населения.

Трамп оценил войну против Ирана на “15 из 10”

Президент США Дональд Трамп заявил, что текущий этап войны против Ирана является очень успешным.

Во время общения с журналистами в Белом доме он сказал, что оценил бы результаты военной операции на “15 баллов из 10”.

По словам Трампа, американские силы активно уничтожают иранские ракеты и пусковые установки, а ракетный потенциал Ирана быстро уменьшается.

В то же время он признал, что пока не имеет четкого понимания, кто может возглавить Иран после гибели части руководства страны.

Помощь для Укрзализныци от Германии

Германия передала Украине новую партию транспорта для нужд Укрзализныци.

Речь идет о 10 пикапах и трех микроавтобусах, которые будут использоваться для работы после обстрелов российских войск.

Транспорт получат локомотивные бригады, путевые, энергетики и связисты — специалисты, которые ежедневно выезжают на объекты железнодорожной инфраструктуры после атак.

В ближайшее время партнеры также планируют передать генераторы, грузовики и строительную технику.

США не могут отразить все атаки Ирана

Глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что даже усиленные системы ПВО не могут гарантировать перехват всех атак Ирана.

По его словам, США направили значительные ресурсы на защиту своих военных и союзников на Ближнем Востоке.

В то же время он предположил, что конфликт может длиться дольше, чем ожидалось ранее.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1471-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

