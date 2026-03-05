Іран атакував дронами аеропорт у Нахічевані, що підтвердили у МЗС Азербайджану.

Іран атакував безпілотниками аеропорт Азербайджану

Як заявили у Міністерстві закордонних справ Азербайджану, внаслідок атаки аеропорту у Нахічевані було поранено двох мирних жителів.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що удару було завдано далекобійним безпілотником Arash 2.

Міністерство закордонних справ Азербайджану засудило ці дії, наголосивши, що напад суперечить нормам і принципам міжнародного права та загострює напруженість у регіоні.

– Ми вимагаємо, щоб Ісламська Республіка Іран у стислі терміни прояснила вищезазначене питання, надала пояснення та вжила необхідних і термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому. Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь, – підкреслили в МЗС.

Для вручення ноти та висловлення рішучого протесту до МЗС викликали надзвичайного та повноважного посла Ірану в Азербайджані Моджтабу Дермічілу.

Нагадаємо, раніше APA News повідомляло, що іранський ударний дрон атакував об’єкт у Нахічевані. У мережі також публікують відео, на якому зафіксовано момент влучання безпілотника по території аеропорту.

Повідомлялося, що один із дронів, запущених Іраном, впав на один із терміналів аеропорту Нахічевань, ще кілька дронів – в інших місцях. Зокрема, один із них упав поблизу школи в селі Шекерабад.

5 березня регіональне видання OC Media проінформувало, що Азербайджан оголосив підвищену бойову готовність для армії та розгорнув війська на кордоні з Іраном.

Крім того, на кордоні також посилили протиповітряну оборону (ППО), зокрема системи захисту від безпілотників. Усі відпустки для солдатів, сержантів та офіцерів скасували, а тих військовослужбовців, які вже перебували у відпустках, відкликали на службу.

Нагадаємо, що Тегеран у відповідь на початок американської військової кампанії проти Ірану атакує не лише військові об’єкти США в Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії, а й цивільні цілі на Близькому Сході.

Так, 28 лютого Тегеран вдарив по ОАЕ ракетами та дронами, внаслідок чого у Дубаї постраждав аеропорт.

Того ж дня Іран атакував безпілотниками Міжнародний аеропорт Кувейту. Внаслідок цього було пошкоджено пасажирський термінал, а також постраждали люди.

Іранські дрони також вдарили по столиці Бахрейну, місту Манама. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх страв, під ударом опинилися кілька будинків.

