В России сразу в 10 аэропортах ввели план Ковер: что известно
- План Ковер введен в аэропортах Владикавказ, Краснодар, Грозный, Магас, Пенза, Саратов, Волгоград, Сочи, Ульяновск, Самара.
- Причина - массированная атака Саратовского нефтеперерабатывающего завода, которая на данный момент не подтверждена официально.
В десяти российских аэропортах введен план Ковер из-за атаки по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
В РФ сразу в 10 аэропортах ввели план Ковер
В аэропортах Владикавказ, Краснодар, Грозный, Магас, Пенза, Саратов, Волгоград, Сочи, Ульяновск, Самара введен план Ковер.
Это специальный режим, вводимый в воздушном пространстве России при обнаружении неопознанных объектов или угрозе атаки БПЛА. Он предусматривает немедленную посадку гражданских самолетов или их вылет из зоны опасности, а также временное закрытие аэропортов для приема и выпуска рейсов в целях безопасности.
По сообщениям российских пабликов, Силы обороны Украины якобы проводят массированную атаку по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему Роснефти. О деталях не сообщается.
Официального подтверждения этой информации на данный момент тоже нет.
К слову, 4 марта поздно вечером во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. Отмечается, что один з взрывом было слышно в районе аэродрома Бельбек.
Минобороны РФ поспешило отчитаться, что ПВО сбила 25 беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями с 20:00 до 23:00.