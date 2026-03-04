В десяти российских аэропортах введен план Ковер из-за атаки по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

В РФ сразу в 10 аэропортах ввели план Ковер

В аэропортах Владикавказ, Краснодар, Грозный, Магас, Пенза, Саратов, Волгоград, Сочи, Ульяновск, Самара введен план Ковер.

Это специальный режим, вводимый в воздушном пространстве России при обнаружении неопознанных объектов или угрозе атаки БПЛА. Он предусматривает немедленную посадку гражданских самолетов или их вылет из зоны опасности, а также временное закрытие аэропортов для приема и выпуска рейсов в целях безопасности.

Сейчас смотрят

По сообщениям российских пабликов, Силы обороны Украины якобы проводят массированную атаку по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему Роснефти. О деталях не сообщается.

Официального подтверждения этой информации на данный момент тоже нет.

К слову, 4 марта поздно вечером во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. Отмечается, что один з взрывом было слышно в районе аэродрома Бельбек.

Минобороны РФ поспешило отчитаться, что ПВО сбила 25 беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями с 20:00 до 23:00.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.