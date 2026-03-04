У десяти російських аеропортах введено план Килим через атаку на Саратовському нафтопереробному заводі.

У РФ одразу в 10 аеропортах ввели план Килим

В аеропортах Владикавказ, Краснодар, Грозний, Магас, Пенза, Саратов, Волгоград, Сочі, Ульяновськ, Самара введено план Килим.

Це спеціальний режим, що вводиться у повітряному просторі Росії при виявленні невідомих об’єктів чи загрози атаки БпЛА. Він передбачає негайну посадку цивільних літаків або їх виліт із зони небезпеки, а також тимчасове закриття аеропортів для приймання та випуску рейсів з метою безпеки.

Зараз дивляться

За повідомленнями російських пабліків, Сили оборони України начебто проводять масовану атаку по Саратовському нафтопереробному заводу, що належить компанії Роснафта. Про деталі не повідомляється.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі теж немає.

До речі, 4 березня пізно ввечері у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Зазначається, що один із вибухів було чутно у районі аеродрому Бельбек.

Міноборони РФ поспішило відзвітувати, що ППО збила 25 безпілотників над Кримом, Чорним та Азовським морями з 20:00 до 23:00.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.