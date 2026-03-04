Поздно вечером 4 марта во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы.

Взрывы в Севастополе 4 марта: что известно

В Севастополе громко — там прозвучало уже несколько сильных взрывом, пишут местные СМИ.

Отмечается, что один з взрывом было слышно в районе аэродрома Бельбек. Это уже третий с начала атаки, сообщают местные жители.

На данный момент о последствиях взрывов ничего неизвестно.

В свою очередь так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО и уже сбито 5 воздушных целей.

— Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БпЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, — написал он в Telegram.

В тоже время Минобороны РФ поспешило отчитаться, что ПВО сбила 25 беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями с 20:00 до 23:00.

Напомним, что 1 марта в Севастополе, Саках, Керчи, Феодосии и других населенных пунктах Крыма прозвучали взрывы. После этого на временно оккупированном полуострове начались проблемы с электроэнергией и водой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

