В Севастополе в районе аэродрома Бельбек раздались взрывы
- В Севастополе раздаются мощные взрывы, в том числе в районе аэродрома Бельбек.
- Так называемый губернатор города сообщил о работе ПВО по дронам.
- В Минобороны РФ заявили, что атака продолжается уже в течение трех часов.
Поздно вечером 4 марта во временно оккупированном Севастополе прозвучали взрывы.
Взрывы в Севастополе 4 марта: что известно
В Севастополе громко — там прозвучало уже несколько сильных взрывом, пишут местные СМИ.
Отмечается, что один з взрывом было слышно в районе аэродрома Бельбек. Это уже третий с начала атаки, сообщают местные жители.
На данный момент о последствиях взрывов ничего неизвестно.
В свою очередь так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО и уже сбито 5 воздушных целей.
— Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БпЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, — написал он в Telegram.
В тоже время Минобороны РФ поспешило отчитаться, что ПВО сбила 25 беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями с 20:00 до 23:00.
Напомним, что 1 марта в Севастополе, Саках, Керчи, Феодосии и других населенных пунктах Крыма прозвучали взрывы. После этого на временно оккупированном полуострове начались проблемы с электроэнергией и водой.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.
