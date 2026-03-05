Прогремели взрывы в Павлограде: военные предупреждали об угрозе баллистики
Днем во время угрозы баллистики прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.
Об этом сообщают местные СМИ в Telegram.
Взрывы в Павлограде сегодня, 5 марта, что известно
Перед взрывом в Павлограде военные Воздушных сил предупреждали о запуске врагом баллистики.
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, вчера российский враг массированно атаковал Кривой Рог. В результате ударов возникли пожары, разрушена инфраструктура.
В Верховцевом Каменского района в результате вражеских ударов повреждена транспортная инфраструктура. Поранены мужчины 38 и 45 лет.
В Синельниковском районе под вражеским ударом оказалась Покровская община. Там загорелся частный дом. Еще два дома и пожарная часть – повреждены.
В Никопольском районе от атак врага пострадали райцентр и Покровская община.