Днем во время угрозы баллистики прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщают местные СМИ в Telegram.

Взрывы в Павлограде сегодня, 5 марта, что известно

Перед взрывом в Павлограде военные Воздушных сил предупреждали о запуске врагом баллистики.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, вчера российский враг массированно атаковал Кривой Рог. В результате ударов возникли пожары, разрушена инфраструктура.

В Верховцевом Каменского района в результате вражеских ударов повреждена транспортная инфраструктура. Поранены мужчины 38 и 45 лет.

В Синельниковском районе под вражеским ударом оказалась Покровская община. Там загорелся частный дом. Еще два дома и пожарная часть – повреждены.

В Никопольском районе от атак врага пострадали райцентр и Покровская община.

