Вдень під час загрози балістики пролунали вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у Telegram.

Вибухи у Павлограді сьогодні, 5 березня: що відомо

Перед вибухом у Павлограді військові Повітряних сил попереджали про запуск ворогом балістики.

За словами керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжи, вчора російський ворог масовано атакував Кривий Ріг. Внаслідок прильотів виникли пожежі, понівечена інфраструктура.

У Верхівцевому Кам’янського району через ворожі удари пошкоджена транспортна інфраструктура. Поранення дістали чоловіки 38 і 45 років.

У Синельниківському районі під ворожим ударом була Покровська громада. Там загорівся приватний будинок. Ще два будинки та пожежна частина – побиті.

На Нікопольщині від атак ворога потерпали райцентр і Покровська громада.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

