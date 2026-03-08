За неделю Россия применила против Украины около 1750 ударных беспилотников, 1530 управляемых авиационных бомб и 39 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о атаках на Украину за неделю

По словам Владимира Зеленского, российские войска в течение последней недели тысячи раз атаковали Украину разными видами вооружения.

В частности, враг использовал почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб и 39 ракет.

— Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей нашим воинам удается обезвредить. Но защиты нужно больше, и нужно каждый день, – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, важными остаются поставки в рамках программы PURL, а также дальнейшее ужесточение санкций против России и ее союзников, помогающих финансировать войну.

— Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать, – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский сообщил, что Украина планирует обсудить эти вопросы с европейскими партнерами в ходе переговоров 8 марта.

Ранее президент подвел итоги атак России на Украину за период зимы. По его словам, Россия применила более 34 тыс. воздушных целей для обстрелов Украины зимой 2025-2026.

