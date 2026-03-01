Армія РФ застосувала понад 34 тис. повітряних цілей для обстрілів України взимку 2025–2026.

Про це в перший день весни, 1 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про обстріли України взимку 2025-2026

За словами Володимира Зеленського, за три місяці обстрілів України взимку 2025–2026 Росія випустила понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів.

Зараз дивляться

Більшість застосованих ворогом проти українців БпЛА становили російсько-іранські Шахеди.

— Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході, — наголосив глава держави.

За останній тиждень зими Росія атакувала Україну понад 1 720 ударними безпілотниками, майже 1 300 керованими авіаційними бомбами і понад сотнею ракет різних типів.

— Але, попри все, українці подолали цю складну зиму, коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі.

На переконання президента України, злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу.

— Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини. Я дякую всім, хто допомагає Україні захищатися і зберігати життя, —  зазначив глава держави.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що на рівні РНБО буде затверджено плани захисту енергетики України.

Читайте також
Нічна атака на Україну: скільки зі 123 дронів знищила ППО
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЕнергетикаобстріл
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.