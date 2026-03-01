Армія РФ застосувала понад 34 тис. повітряних цілей для обстрілів України взимку 2025–2026.

Про це в перший день весни, 1 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про обстріли України взимку 2025-2026

За словами Володимира Зеленського, за три місяці обстрілів України взимку 2025–2026 Росія випустила понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів.

Більшість застосованих ворогом проти українців БпЛА становили російсько-іранські Шахеди.

— Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході, — наголосив глава держави.

За останній тиждень зими Росія атакувала Україну понад 1 720 ударними безпілотниками, майже 1 300 керованими авіаційними бомбами і понад сотнею ракет різних типів.

— Але, попри все, українці подолали цю складну зиму, коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі.

На переконання президента України, злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу.

— Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини. Я дякую всім, хто допомагає Україні захищатися і зберігати життя, — зазначив глава держави.

Ukrainians live under thousands of Russian strikes with various types of weapons. In the last week of winter alone, Russia used more than 1,720 attack drones, nearly 1,300 guided aerial bombs, and over 100 missiles of various types against Ukraine. But despite everything,… pic.twitter.com/waFDvoQm0n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2026

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що на рівні РНБО буде затверджено плани захисту енергетики України.

