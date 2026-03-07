Основной целью РФ при обстреле Украины 7 марта была энергетика и железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о ночном обстреле Украины сегодня: что известно

По словам Владимира Зеленского, Россия применила против Украины 29 ракет, почти половина из которых – баллистические, и 480 дронов, большинство из которых – шахеды.

— Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области, – сообщил Зеленский.

Кроме того, повреждения зафиксированы в Днепровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

После массированного обстрела Украины ночью 7 марта в Харькове погибли 7 человек. Ранены более 10 человек, среди них – дети. По словам президента, под завалами могут быть еще люди. Продолжается работа соответствующих служб.

Ранее мы писали об изменении маршрутов ряда поездов в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой области вследствие ночной атаки Украины. Российские дроны атаковали четыре железнодорожных подстанций в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов.

