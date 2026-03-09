Вибухи у Дніпрі 9 березня: сили ППО працюють по ворожих дронах
Вибухи в Дніпрі пролунали пізно ввечері 9 березня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів в напрямку міста.
Вибухи в Дніпрі 9 березня: які наслідки
Про вибухи в Дніпрі сьогодні кореспонденти Суспільного повідомили о 23:02 та 23:06.
Пізніше інформацію підтвердили в Дніпропетровській ОВА.
– Вибухи, які чують мешканці Дніпра – робота нашої ППО. В області триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях, – написав глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Повітряні сили о 22:58 повідомляли, що ворожі безпілотники рухаються в напрямку міста.
Нагадаємо, сьогодні ввечері пролунали вибухи в Харкові.
Росіяни завдали удару по місту за допомогою безпілотників. Спалахнула пожежа, шестеро людей постраждали.
В Індустріальному районі пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків і 7 автомобілів. Дві машини загорілися.
Також вибухи пролунали в Одесі. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух дронів в напрямку міста.