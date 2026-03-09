Вибухи в Дніпрі пролунали пізно ввечері 9 березня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів в напрямку міста.

Вибухи в Дніпрі 9 березня: які наслідки

Про вибухи в Дніпрі сьогодні кореспонденти Суспільного повідомили о 23:02 та 23:06.

Пізніше інформацію підтвердили в Дніпропетровській ОВА.

– Вибухи, які чують мешканці Дніпра – робота нашої ППО. В області триває повітряна тривога. До відбою перебувайте у безпечних місцях, – написав глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Повітряні сили о 22:58 повідомляли, що ворожі безпілотники рухаються в напрямку міста.

Нагадаємо, сьогодні ввечері пролунали вибухи в Харкові.

Росіяни завдали удару по місту за допомогою безпілотників. Спалахнула пожежа, шестеро людей постраждали.

В Індустріальному районі пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків і 7 автомобілів. Дві машини загорілися.

Також вибухи пролунали в Одесі. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух дронів в напрямку міста.

