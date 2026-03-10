РФ нанесла авиаудары по Славянску: повреждены дома, есть погибшие и раненые
Взрывы в Славянске Донецкой области прогремели днем 10 марта во время авиаобстрела.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Взрывы в Славянске 10 марта: что известно
По данным правоохранителей, мишенью для оккупантов стала плотная жилая застройка города.
— На этот раз россияне сбросили на центр Славянска три авиабомбы, — написал Филашкин.
Один из боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два взорвались вблизи многоэтажек.
По уточненным данным, в результате взрывов в Славянске повреждены 6 домов и 10 автомобилей.
На данный момент известно о 4 погибших и 17 раненых гражданских в результате взрывов в Славянске 10 марта.
Среди пострадавших — 14-летний ребенок.
Окончательные последствия обстрела пока устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1476-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Донецкая областная прокуратура