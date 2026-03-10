Взрывы в Славянске Донецкой области прогремели днем 10 марта во время авиаобстрела.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Взрывы в Славянске 10 марта: что известно

По данным правоохранителей, мишенью для оккупантов стала плотная жилая застройка города.

— На этот раз россияне сбросили на центр Славянска три авиабомбы, — написал Филашкин.

Один из боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два взорвались вблизи многоэтажек.

По уточненным данным, в результате взрывов в Славянске повреждены 6 домов и 10 автомобилей.

На данный момент известно о 4 погибших и 17 раненых гражданских в результате взрывов в Славянске 10 марта.

Среди пострадавших — 14-летний ребенок.

Окончательные последствия обстрела пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1476-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Донецкая областная прокуратура

