РФ вдарила авіабомбами по Слов’янську: пошкоджено будинки, є загиблі та поранені
Вибухи у Слов’янську Донецької області прогриміли вдень 10 березня під час авіаобстрілу.
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Вибухи у Слов’янську 10 березня: що відомо
За даними правоохоронців, мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова міста.
— Цього разу росіяни скинули на середмістя Слов’янська три авіабомби, – написав Філашкін.
Один із боєприпасів ворога поцілив у багатоквартирний будинок, ще два вибухнули поблизу багатоповерхівок.
За уточненими даними, унаслідок вибухів у Слов’янську пошкоджено 6 будинків та 10 автівок.
Станом на зараз відомо про 4 загиблих та 17 поранених цивільних унаслідок вибухів у Слов’янську 10 березня.
Серед постраждалих — 14-річна дитина.
Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Донецька обласна прокуратура