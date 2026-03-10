Вибухи у Слов’янську Донецької області прогриміли вдень 10 березня під час авіаобстрілу.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вибухи у Слов’янську 10 березня: що відомо

За даними правоохоронців, мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова міста.

— Цього разу росіяни скинули на середмістя Слов’янська три авіабомби, – написав Філашкін.

Один із боєприпасів ворога поцілив у багатоквартирний будинок, ще два вибухнули поблизу багатоповерхівок.

За уточненими даними, унаслідок вибухів у Слов’янську пошкоджено 6 будинків та 10 автівок.

Станом на зараз відомо про 4 загиблих та 17 поранених цивільних унаслідок вибухів у Слов’янську 10 березня.

Серед постраждалих — 14-річна дитина.

Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

