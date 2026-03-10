В ночь на 10 марта российские войска атаковали украинские города ударными беспилотниками. Под ударом оказались Днепр и Харьков – есть раненые и повреждения жилых домов.

Между тем президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а Министерство внутренних дел Украины запустило новый онлайн-раздел для идентификации пропавших без вести.

О главных событиях ночи и утра 10 марта — в подборке Фактов ICTV.

Атака на Днепр

Поздно вечером 9 марта в Днепре прогремели взрывы.

Около 23:02 и 23:06 местные корреспонденты сообщили о серии взрывов. Впоследствии в Днепропетровской областной военной администрации подтвердили работу сил противовоздушной обороны.

По словам главы ОВА Александра Ганжи, в результате удара произошел пожар. Взрывной волной поврежден многоэтажный жилой дом и помещение банка.

По предварительным данным, ранения получили 10 человек. Среди пострадавших — 12-летний мальчик.

Также помощь врачей понадобилась трем женщинам и трем мужчинам. Двух женщин госпитализировали.

Атака на Харьков

В ночь на 10 марта российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

По словам городского головы Игоря Терехова, один из дронов попал в частный сектор Холодногорского района.

В результате удара повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Впоследствии российские войска нанесли повторный удар по этому же району города. Второй беспилотник попал в дорогу между домами.

По последним данным, число пострадавших возросло до четырех человек. Среди раненых — 10-летняя девочка.

Разговор Трампа и Путина

Вечером 9 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным российских СМИ со ссылкой на помощника главы Кремля Юрия Ушакова, разговор состоялся вечером и носил “деловой и откровенный характер”.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также переговорный процесс по завершению войны в Украине. Это первый известный контакт между лидерами за более чем два месяца.

Заявления Трампа по Ирану

По информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп резко отреагировал на избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Американский лидер назвал такое решение “неприемлемым” и заявил, что может поддержать ликвидацию Хаменеи-младшего, если тот не пойдет на уступки США.

Трамп также заявил, что Иран в значительной степени утратил военные возможности, а война может закончиться быстрее, чем ожидалось.

Новый сервис МВД для идентификации пропавших

Министерство внутренних дел Украины запустило онлайн-раздел Опознание по татуировкам для идентификации людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На портале “Единое окно для граждан” пользователи могут просматривать эскизы татуировок и их расположение на теле.

Каталог содержит структурированную информацию об изображениях, в частности их описание, тип, место на теле и дату внесения в реестр.

Если татуировка совпадает с той, которая была у пропавшего человека, граждане могут сообщить об этом на горячую линию по номеру 1698 или написать на электронную почту taty_bezvisty@mvs.gov.ua.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1476-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

