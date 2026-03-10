В российском Брянске под атаку попал завод Группа Кремний Эл, который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников.

Об этом сообщают ряд российских Telegram-каналов и Astra. Вскоре информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 10 марта.

Удар по заводу Кремний в Брянске 10 марта

Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по Брянску. По словам президента, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об успешной операции.

— Поражен брянский завод, который производил системы управления всех видов ракет РФ, — сказал Зеленский.

Как утверждают очевидцы, под удар попал именно завод микроэлектроники Группа Кремний Эл.

Вероятно, предприятие могли атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow, однако эта информация требует дополнительного подтверждения.

Ряд Telegram-каналов утверждают, что якобы есть как минимум два погибших и 10 пострадавших в результате атаки по Брянску.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о погибших и раненых, но не уточнил количество пострадавших.

Стоит отметить, что завод Группа Кремний Эл – это крупный российский производитель микроэлектроники.

Как правопреемник Брянского завода полупроводниковых приборов, предприятие специализируется на производстве диодов, транзисторов, интегральных микросхем, а также силовых модулей и другой полупроводниковой продукции.

Завод производит ключевую электронику для российского ВПК, интегрированную в ведущие системы вооружения: от комплексов ПВО С-300 и С-400 до баллистических ракет Искандер и Тополь-М.

Кроме того, продукция предприятия обеспечивает работу средств РЭБ, радиолокационных станций и современных беспилотников.

