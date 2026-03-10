ЗСУ уразили завод Кремній Ел у Брянську, який виробляє електроніку для ракет РФ
- У Брянську внаслідок успішної операції Сил оборони уражено стратегічне підприємство Група Кремній Ел, яке виготовляло мікроелектроніку для російських ракетних комплексів та безпілотників.
- Цей завод був ключовим виробником компонентів для систем С-300, С-400, комплексів Іскандер та засобів радіоелектронної боротьби РФ.
У російському Брянську під атаку потрапив завод Група Кремній Ел, який виробляє чіпи для ракетних комплексів і безпілотників.
Про це повідомляють низка російських Telegram-каналів та Astra. Згодом інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 10 березня.
Удар по заводу Кремній у Брянську 10 березня
Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по Брянську. За словами президента, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський йому звітував про успішну операцію.
– Уражено брянський завод, який виготовляв системи управління всіх видів ракет РФ, – сказав Зеленський.
Як стверджують очевидці, під удар потрапив саме завод мікроелектроніки Група Кремній Ел.
Ймовірно, підприємство могли атакували крилатими ракетами Storm Shadow, проте ця інформація потребує додаткового підтвердження.
Низка Telegram-каналів стверджують, що нібито є щонайменше двоє загиблих і 10 постраждалих внаслідок атаки по Брянську.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив інформацію про загиблих і поранених, але не уточнив кількість постраждалих.
Варто зазначити, що завод Група Кремній Ел – це великий російський виробник мікроелектроніки.
Як правонаступник Брянського заводу напівпровідникових приладів, підприємство спеціалізується на виробництві діодів, транзисторів, інтегральних мікросхем, а також силових модулів та іншої напівпровідникової продукції.
Завод виробляє ключову електроніку для російського ВПК, що інтегрована у провідні системи озброєння: від комплексів ППО С-300 та С-400 до балістичних ракет Іскандер» і Тополь-М.
Крім цього, продукція підприємства забезпечує роботу засобів РЕБ, радіолокаційних станцій та сучасних безпілотників.