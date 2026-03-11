В Ужгородском районе полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В Закарпатье задержали подозреваемых в нападении на военных ТЦК

Инцидент произошел вблизи села Пацканево.

Об этом сообщается в Главном управлении Нацполиции Закарпатской области.

По информации правоохранителей, группа местных жителей совершила хулиганские действия в отношении военных, выполнявших служебные обязанности.

На тот момент они проводили оповещения граждан по мобилизации и проверяли военно-учетные документы.

– По предварительным данным, злоумышленники намеренно перегородили дорогу автомобилю, по которому передвигались военнослужащие, после чего спровоцировали конфликт. Во время ссоры нападавшие применили деревянные палки, которыми повредили транспортное средство и пытались оказывать давление на представителей военной службы, – отмечается в сообщении.

Правоохранители оперативно вмешались и прекратили противоправные действия, не допустив дальнейшую эскалацию ситуации.

Следователи квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предметов, предварительно заготовленных для нанесения телесных повреждений).

В настоящее время установлены все участники события. Они дают показания следователям.

Три человека, проявлявшие наиболее активные хулиганские действия, были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проверяет возможную причастность других лиц.

Процессуальное руководство осуществляет Ужгородская окружная прокуратура.

