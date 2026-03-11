Нападение на военных ТЦК в Закарпатье: правоохранители задержали троих мужчин
- В Ужгородском районе группа мужчин напала на военных ТЦК и СП во время исполнения служебных обязанностей.
- Нападавшие заблокировали авто военных и применили деревянные палки, повредив транспортное средство.
- Полиция задержала трех человек, следствие продолжается, устанавливают все причастные и обстоятельства инцидента.
В Ужгородском районе полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В Закарпатье задержали подозреваемых в нападении на военных ТЦК
Инцидент произошел вблизи села Пацканево.
Об этом сообщается в Главном управлении Нацполиции Закарпатской области.
По информации правоохранителей, группа местных жителей совершила хулиганские действия в отношении военных, выполнявших служебные обязанности.
На тот момент они проводили оповещения граждан по мобилизации и проверяли военно-учетные документы.
– По предварительным данным, злоумышленники намеренно перегородили дорогу автомобилю, по которому передвигались военнослужащие, после чего спровоцировали конфликт. Во время ссоры нападавшие применили деревянные палки, которыми повредили транспортное средство и пытались оказывать давление на представителей военной службы, – отмечается в сообщении.
Правоохранители оперативно вмешались и прекратили противоправные действия, не допустив дальнейшую эскалацию ситуации.
Следователи квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предметов, предварительно заготовленных для нанесения телесных повреждений).
В настоящее время установлены все участники события. Они дают показания следователям.
Три человека, проявлявшие наиболее активные хулиганские действия, были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проверяет возможную причастность других лиц.
Процессуальное руководство осуществляет Ужгородская окружная прокуратура.