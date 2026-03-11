В Ужгородському районі поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На Закарпатті затримали підозрюваних у нападі на військових ТЦК

Інцидент стався поблизу села Пацканьово.

Про це повідомляють у Головному управлінні Нацполіції Закарпатської області.

За інформацією правоохоронців, група місцевих жителів вчинила хуліганські дії щодо військових, які виконували службові обов’язки.

На той момент вони проводили оповіщення громадян щодо мобілізації та перевіряли військово-облікові документи.

– За попередніми даними, зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт. Під час сварки нападники застосували дерев’яні палиці, якими пошкодили транспортний засіб та намагалися чинити тиск на представників військової служби, – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці оперативно втрутилися та припинили протиправні дії, не допустивши подальшої ескалації ситуації.

Слідчі кваліфікували інцидент за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень).

Наразі встановлено всіх учасників події. Вони дають покази слідчим.

Трьох осіб, які проявляли найбільш активні хуліганські дії, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює всі обставини інциденту та перевіряє можливу причетність інших осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура.

