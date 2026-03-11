РФ ударила по Краматорску четырьмя бомбами ФАБ-250: повреждены десятки домов
- Российские войска нанесли четыре авиаудара по Краматорску, применив авиабомбы ФАБ-250.
- Удары пришлись по центру города и жилым районам, повреждены десятки зданий и объектов инфраструктуры.
- По предварительным данным, ранения получила женщина, на месте работают экстренные службы.
Российские войска нанесли авиаудары по Краматорску, применив четыре управляемых авиабомбы ФАБ-250.
Атака по Краматорску 11 марта
Удары пришлись по центральной части города и жилым районам.
Об этом сообщили в Краматорском городском совете.
– Российские войска, с применением четырех ФАБ-250, нанесли удары по центру города и жилым застройкам, – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадал один человек, известно, что это женщина 1959 года рождения.
В результате атаки повреждено значительное количество объектов гражданской инфраструктуры.
– Повреждены десятки многоэтажек, два учебных заведения, учреждение культуры, магазины и торговые центры, – добавили в горсовете.
В настоящее время на месте работают экстренные службы, которые устанавливают окончательные последствия обстрела и помогают устранить повреждения.
Напомним, в Воздушных силах сообщили, что во время ночной атаки 11 марта российские войска обстреляли Украину 99 беспилотниками.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.