Российские войска нанесли авиаудары по Краматорску, применив четыре управляемых авиабомбы ФАБ-250.

Атака по Краматорску 11 марта

Удары пришлись по центральной части города и жилым районам.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

– Российские войска, с применением четырех ФАБ-250, нанесли удары по центру города и жилым застройкам, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадал один человек, известно, что это женщина 1959 года рождения.

В результате атаки повреждено значительное количество объектов гражданской инфраструктуры.

– Повреждены десятки многоэтажек, два учебных заведения, учреждение культуры, магазины и торговые центры, – добавили в горсовете.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, которые устанавливают окончательные последствия обстрела и помогают устранить повреждения.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что во время ночной атаки 11 марта российские войска обстреляли Украину 99 беспилотниками.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

