Російські війська атакували маршрутне таксі у місті Херсон, внаслідок чого постраждали 10 людей.

Оновлено о 14:00. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Атака на Херсон 11 березня: які наслідки

Як уточнили у Херсонській обласній прокуратурі, 11 березня 2026 року орієнтовно о 12:40 російська армія уразила вибухівкою з безпілотника маршрутний автобус.

За даними Прокудіна, це відбулося у Дніпровському районі Херсону.

За попередньою інформацією, внаслідок цього удару постраждали 10 людей. Як розповів керівник ОВА, всі вони отримують необхідну допомогу.

– Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару, – стверджує Прокудін.

За його словами, внаслідок влучання транспортний засіб знищено.

Серед постраждалих є 17-річний підліток. Медики надали йому допомогу на місці.

До лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (за 1. 1 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини російських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1477-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

