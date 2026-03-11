Вибухи в Харкові прогриміли зранку 11 березня під час дронової атаки на місто. Унаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 11 березня: що відомо

За словами мера, у Харкові зафіксовано влучання ударного безпілотника типу Shahed у приватному секторі Шевченківського району.

Унаслідок вибухів у Харкові пошкоджено цивільне підприємство. Як зазначив Синєгубов, зараз воно палає.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Ще семеро дістали поранення. Щонайменше п’ятеро з них перебувають у важкому стані.

– За попередньою інформацією, постраждалі – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу, – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що у лікарні перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років. У них діагностували вибухові поранення.

Згодом до лікарні доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків.

Наразі на місці працюють екстрені служби, які з’ясовують усі обставини та ліквідовують наслідки удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1477-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

