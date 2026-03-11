В российском Тольятти прогремели взрывы, после которых на химическом предприятии КуйбышевАзот возник пожар.

Об этом сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа видео и фото очевидцев.

Взрывы на химическом предприятии КуйбышевАзот: что известно

Утром 11 марта жители Тольятти в Самарской области сообщили о серии взрывов и пожаре на территории промышленного предприятия.

Фото очевидцев, опубликованное в сети, было сделано с улицы Горького.

После анализа кадров аналитики ASTRA пришли к выводу, что с большой вероятностью горит химический завод КуйбышевАзот.

Что известно о предприятии

По информации с официального сайта предприятия, КуйбышевАзот является одной из ведущих химических компаний России.

Завод специализируется на производстве капролактама и продуктов его переработки, а также входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.

Рядом с этим предприятием расположен еще один крупный химический завод — Тольяттикаучук.

