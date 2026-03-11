В России после атаки вспыхнул химический завод КуйбышевАзот в Тольятти
- В Тольятти прогремели взрывы и вспыхнул пожар.
- OSINT-аналитики установили вероятное место возгорания.
- Вероятно, горит химический завод КуйбышевАзот.
В российском Тольятти прогремели взрывы, после которых на химическом предприятии КуйбышевАзот возник пожар.
Об этом сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа видео и фото очевидцев.
Взрывы на химическом предприятии КуйбышевАзот: что известно
Утром 11 марта жители Тольятти в Самарской области сообщили о серии взрывов и пожаре на территории промышленного предприятия.
Фото очевидцев, опубликованное в сети, было сделано с улицы Горького.
После анализа кадров аналитики ASTRA пришли к выводу, что с большой вероятностью горит химический завод КуйбышевАзот.
Что известно о предприятии
По информации с официального сайта предприятия, КуйбышевАзот является одной из ведущих химических компаний России.
Завод специализируется на производстве капролактама и продуктов его переработки, а также входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.
Рядом с этим предприятием расположен еще один крупный химический завод — Тольяттикаучук.