В Днепропетровской области Генпрокуратура разоблачила масштабные хищения во время строительства оборонительных рубежей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.

Хищение средств на строительстве оборонных рубежей

По его словам, в 2024 году чиновники воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали схемы присвоения бюджетных средств при закупке материалов для фортификаций.

Пятеро подозреваемых нанесли государству более 14 млн грн ущерба.

– Одна воинская часть. Две схемы. Пятеро подозреваемых. Более 14 млн грн ущерба государству, – отметил Кравченко.

Схемы были построены просто: подконтрольные предприятия получали прямые договоры на поставку материалов по завышенным на 20% ценам.

Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали. При этом фактически материалы стоили гораздо дешевле.

Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника. Только за два месяца (май-июнь 2024) государству нанесено 7,3 млн грн убытков. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В другом эпизоде ​​были задействованы начальник группы государственных закупок части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн. грн.

Троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один находится в больнице.

Следствие продолжается. Генпрокуратура проверяет причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен.

