На Дніпропетровщині Генпрокуратура викрила масштабні розкрадання під час будівництва оборонних рубежів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram.

Розкрадання коштів на будівництві оборонних рубежів

За його словами, у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували схеми привласнення бюджетних коштів під час закупівлі матеріалів для фортифікацій.

П’ятеро підозрюваних завдали державі понад 14 млн грн збитків.

– Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі, – зазначив Кравченко.

Схеми були побудовані просто: підконтрольні підприємства отримували прямі договори на поставку матеріалів за завищеними на 20% цінами.

Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували. При цьому фактично матеріали коштували значно дешевше.

Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника. Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

В іншому епізоді були задіяні начальник групи державних закупівель частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один перебуває в лікарні.

Слідство триває. Генпрокуратура перевіряє причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.

