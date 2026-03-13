На Одещині військовий розпродав дрони, призначені для оборони Півдня — ДБР
- ДБР затримало посадовця військової частини на Одещині, якого підозрюють у привласненні безпілотників.
- За даними слідства, техніку зі складу частково здали до ломбарду та продали за заниженою ціною.
- Державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн, підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.
Працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовця військової частини на Одещині, якого підозрюють у привласненні безпілотників та обладнання, призначених для оборони Південного регіону України.
ДБР викрило військового, який розпродав безпілотники
У відомстві наголошують, що безпілотні системи є одним із ключових елементів успіху Сил оборони на фронті, тому боротьба з розкраданням військового майна, зокрема БПЛА, залишається одним із пріоритетних напрямів роботи ДБР.
За даними слідства, правоохоронці викрили начальника відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів і засобів протидії безпілотним повітряним суднам однієї з військових частин.
Посадовець відповідав за зберігання техніки на складі, призначеної для потреб оборони Півдня.
Слідчі встановили, що він привласнив військове майно, зокрема розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим дронам.
– Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим БПЛА. Частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, іншу – продав за заниженою ціною, – зауважили в ДБР.
Через такі дії, за оцінками слідства, державі було завдано збитків на суму понад 5,4 млн гривень.
6 березня 2026 року працівники ДБР затримали підозрюваного. Йому інкримінують викрадення військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 ККУ. Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,4 млн гривень.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.