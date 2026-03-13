На Полтавщині до 20 осіб напали на групу ТЦК: постраждали військові та правоохоронці
- Біля села Нижні Млини на Полтавщині група з близько 20 осіб перешкоджала роботі групи оповіщення ТЦК та поліції.
- Проти правоохоронців застосували сльозогінний газ.
- Хімічні опіки отримали троє військовослужбовців ТЦК і троє поліцейських.
Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК.
Відомо, що сьогодні близько 11-ї години біля Нижніх Млинів група чисельністю до 20 осіб перешкоджала групі оповіщення ТЦК та поліціянтів.
Зокрема, проти військових та правоохоронців застосували сльозогінний газ. Троє військовослужбовців ТЦК і троє поліцейських отримали хімічні опіки.
На місце події оперативно прибули додаткові екіпажі Національної поліції. Правоохоронці затримали вісім чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення ТЦК. Встановлено, що шестеро з них підлягають мобілізації. Наразі вони проходять військово-лікарську комісію.
— Наголошуємо, що групи оповіщення проводять мобілізаційні заходи з метою комплектування Сил оборони України. Перешкоджання їх діяльності є протиправними діями, а наслідком — зниження обороноздатності України, — наголосили у Полтавському обласному ТЦК.