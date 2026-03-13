На Полтавщині в районі населеного пункту Нижні Млини група із близько 20 осіб напала на групу оповіщення ТЦК.

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК.

Відомо, що сьогодні близько 11-ї години біля Нижніх Млинів група чисельністю до 20 осіб перешкоджала групі оповіщення ТЦК та поліціянтів.

Зокрема, проти військових та правоохоронців застосували сльозогінний газ. Троє військовослужбовців ТЦК і троє поліцейських отримали хімічні опіки.

На місце події оперативно прибули додаткові екіпажі Національної поліції. Правоохоронці затримали вісім чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення ТЦК. Встановлено, що шестеро з них підлягають мобілізації. Наразі вони проходять військово-лікарську комісію.

— Наголошуємо, що групи оповіщення проводять мобілізаційні заходи з метою комплектування Сил оборони України. Перешкоджання їх діяльності є протиправними діями, а наслідком — зниження обороноздатності України, — наголосили у Полтавському обласному ТЦК.

