Вечером 14 марта 31-летний житель Черкасс взорвал гранату после домашнего конфликта. От полученных травм мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное производство.

Об этом 15 марта сообщили в полиции Черкасской области.

Взрыв гранаты в Черкассах: что известно

По данным правоохранителей, около 20:30 14 марта на улице Надпольной в Черкассах 31-летний мужчина взорвал гранату у подъезда жилого дома.

— Предварительно установлено, что после домашнего конфликта 31-летний мужчина вышел на улицу и привел в действие ручную гранату. От полученных травм он скончался до приезда медиков, – отмечают в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием самоубийство и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

На месте взрыва гранаты были изъяты ее остатки и переданы на экспертизу, сообщают в полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Фото: полиция Черкасской области

