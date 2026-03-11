У Чернівцях знайшли гранату під час розтину тіла загиблого військовослужбовця, переданого в межах обміну від російської сторони. Це перший випадок, коли виявили вибухонебезпечний предмет у самому тілі.

Про це заявив начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський у коментарі Суспільне Чернівці.

У Чернівцях виявили гранату в тілі військового

За словами Бачинського, випадки виявлення вибухових пристроїв траплялися й раніше, проте вперше небезпечний об’єкт знайшли безпосередньо всередині тіла.

Бачинський зазначив, що цей випадок унікальний: граната залетіла в черевну порожнину, пройшла крізь усе тіло та застрягла під шкірою стегна. На відміну від попередніх знахідок у кишенях загиблих, цей боєприпас залишався вкрай небезпечним і міг вибухнути будь-якої миті.

– Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черевної та грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, під шкірою знайшов нерозірвану гранату, – поділився він.

У зв’язку з небезпекою персонал моргу терміново евакуювали, а до операції з вилучення боєприпасу залучили фахівців піротехнічної служби.

Він наголосив, що виявити небезпечний пристрій безпосередньо в тілі загиблого вдалося лише під час розтину, попри серйозний підхід до безпеки та попередню перевірку фахівцями ДСНС.

